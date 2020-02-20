Госатомнадзор Белоруссии проверит готовность БелАЭС к завозу ядерного топлива

Целевая проверка готовности к завозу свежего ядерного топлива началась на Белорусской АЭС, отмечается в сообщении департамента по ядерной и радиационной безопасности министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзор) Белоруссии.

"В целях проверки готовности Белорусской АЭС к завозу свежего ядерного топлива, а также проведения оценки соответствия принятых станцией организационных и технических решений требованиям нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности и их достаточности для обращения с ядерным топливом, 17 февраля началась соответствующая целевая проверка Госатомнадзора", - говорится в сообщении ведомства.

Проверку проводит специально сформированная рабочая группа Госатомнадзора. По информации ведомства, в соответствии с требованиями законодательства, проверка может проводиться в течение 30 дней.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Минэнерго Белоруссии сообщало, что планируется обеспечить ввод первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго - в 2021 году. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").