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СНГ 20.02.2020 14:03

Госатомнадзор Белоруссии проверит готовность БелАЭС к завозу ядерного топлива

Целевая проверка готовности к завозу свежего ядерного топлива началась на Белорусской АЭС, отмечается в сообщении департамента по ядерной и радиационной безопасности министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзор) Белоруссии.

"В целях проверки готовности Белорусской АЭС к завозу свежего ядерного топлива, а также проведения оценки соответствия принятых станцией организационных и технических решений требованиям нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности и их достаточности для обращения с ядерным топливом, 17 февраля началась соответствующая целевая проверка Госатомнадзора", - говорится в сообщении ведомства.

Проверку проводит специально сформированная рабочая группа Госатомнадзора. По информации ведомства, в соответствии с требованиями законодательства, проверка может проводиться в течение 30 дней.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Минэнерго Белоруссии сообщало, что планируется обеспечить ввод первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго - в 2021 году. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АЭС, ТОПЛИВО, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]