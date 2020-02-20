События в Идлибе стали ударом по астанинскому и сочинскому процессам - глава МИД Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в четверг заявил, что ситуация в сирийском Идлибе стала ударом для астанинского и сочинского процессов.

По данным агентства Bloomberg, министр указал, что события в Идлибе стали "ранением" для этих двух процессов по урегулированию ситуации в Сирии.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации в последние недели значительно обострилась. В этой провинции проходит наступление сирийских правительственных сил на позиции экстремистов и вооруженных сторонников сирийской оппозиции.

Обстановка осложняется тем, что в Идлибе расположены наблюдательные пункты турецкой армии. Зачастую они оказываются в окружении сирийской армии. Ранее этой зимой поступали сообщения о проведенных сирийскими военными обстрелах позиций турецкой армии в Идлибе. ВС Турции в ответ открывали огонь по сирийским правительственным войскам.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 февраля потребовал от Дамаска в считаные дни отвести войска на предшествовавшие наступлению позиции в Идлибе, пригрозив в противном случае начать полномасштабные военные действия на севере Сирии.

Он назвал вопросом времени начало турецкой военной операции в Идлибе, отметив, что она может начаться "внезапно однажды ночью".

Эрдоган также сообщил, что переговоры РФ и Турции по ситуации в Идлибе пока что не принесли ощутимых результатов и будут продолжены. По его словам, ни одна из встреч с Россией по Идлибу не прошла так, как Турция этого хотела, и стороны очень далеки от того, чтобы выработать общую позицию.

Идлиб - последняя сирийская провинция, на территории которой остается больше число вооруженных сторонников оппозиции и бойцов экстремистских группировок. Часть действующих в Идлибе боевиков, по утверждению Дамаска, пользуется активной поддержкой Анкары.