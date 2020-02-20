События в Идлибе стали ударом по астанинскому и сочинскому процессам - глава МИД Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в четверг заявил, что ситуация в сирийском Идлибе стала ударом для астанинского и сочинского процессов.
По данным агентства Bloomberg, министр указал, что события в Идлибе стали "ранением" для этих двух процессов по урегулированию ситуации в Сирии.
Ситуация в Идлибской зоне деэскалации в последние недели значительно обострилась. В этой провинции проходит наступление сирийских правительственных сил на позиции экстремистов и вооруженных сторонников сирийской оппозиции.
Обстановка осложняется тем, что в Идлибе расположены наблюдательные пункты турецкой армии. Зачастую они оказываются в окружении сирийской армии. Ранее этой зимой поступали сообщения о проведенных сирийскими военными обстрелах позиций турецкой армии в Идлибе. ВС Турции в ответ открывали огонь по сирийским правительственным войскам.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 февраля потребовал от Дамаска в считаные дни отвести войска на предшествовавшие наступлению позиции в Идлибе, пригрозив в противном случае начать полномасштабные военные действия на севере Сирии.
Он назвал вопросом времени начало турецкой военной операции в Идлибе, отметив, что она может начаться "внезапно однажды ночью".
Эрдоган также сообщил, что переговоры РФ и Турции по ситуации в Идлибе пока что не принесли ощутимых результатов и будут продолжены. По его словам, ни одна из встреч с Россией по Идлибу не прошла так, как Турция этого хотела, и стороны очень далеки от того, чтобы выработать общую позицию.
Идлиб - последняя сирийская провинция, на территории которой остается больше число вооруженных сторонников оппозиции и бойцов экстремистских группировок. Часть действующих в Идлибе боевиков, по утверждению Дамаска, пользуется активной поддержкой Анкары.
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