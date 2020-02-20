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Дальнее зарубежье 20.02.2020 14:35

Мэр южнокорейского Тэгу призвал 2,5 млн жителей города не покидать дома из-за Covid-19

Мэр южнокорейского города Тэгу призвал 2,5 млн жителей города не покидать дома и, таким образом, помочь сдержать распространение коронавируса Covid-19, сообщает Associated Press.

С таким призывом мэр Квон Ен Чжин выступил в телеобращении к жителям Тэгу. В этом городе, а также в близлежащих населенных пунктах за сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом. Он также призвал жителей города носить медицинские маски даже внутри помещений.

Кроме того, мэр города обратился к южнокорейскому руководству за срочной помощью в связи со вспышкой вируса. Президент страны Мун Чжэ Ин в ходе разговора по телефону с Квон Ен Чжином пообещал предоставить городу необходимую поддержку для борьбы с дальнейшим распространением вируса в Тэгу.

По данным корейского центра по контролю и предотвращению заболеваний, 28 из 35 человек, у которых выявили заражение, посетили то же самое религиозное учреждение, что и 61-летняя женщина, заболевшая ранее.

Тэгу расположен в 300 километрах к юго-востоку от Сеула.

Таким образом, в четверг общее число заразившихся вирусом в Южной Корее возросло до 82 человек.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ГОРОД, ВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]