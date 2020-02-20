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Дальнее зарубежье 20.02.2020 14:24

Клайпедский порт спускал в Куршский залив сточные воды с ртутью

На протяжении семи лет Клайпедский порт спускал с площадки опасного ила в Куршский залив сточные воды с ртутью. На это у него не было разрешения и порту грозит штраф, сообщил отдел журналистских расследований национального телерадиотранслятора LRT.

По сообщению LRT, загрязненный грунт из залива Малку, хранящийся на площадке на полуострове Смельте, накапливался там с советских времен. В залив спускалась вода, отделенная от этого грунта.

Хотя площадка действует с 2013 года, экологи брали пробы только в мае и сентябре прошлого года и установили в них наличие ртути. Оно не превышало допустимых норм, однако Департамент охраны окружающей среды намерен составить протокол административного правонарушения на дирекцию порта, поскольку у него не было разрешения на загрязняющие выбросы этого опасного вещества - разрешение было выдано только в начале этого года.

Временный глава порта Видмантас Паукште утверждает, что этот проект призван очистить Куршский залив, а то, что стекает из машин с илом - это не стоки, а вода из Куршского залива.

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Тэги: ЛИТВА, КЛАЙПЕДА, ПОРТ, СТОКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]