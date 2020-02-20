Клайпедский порт спускал в Куршский залив сточные воды с ртутью

На протяжении семи лет Клайпедский порт спускал с площадки опасного ила в Куршский залив сточные воды с ртутью. На это у него не было разрешения и порту грозит штраф, сообщил отдел журналистских расследований национального телерадиотранслятора LRT.
По сообщению LRT, загрязненный грунт из залива Малку, хранящийся на площадке на полуострове Смельте, накапливался там с советских времен. В залив спускалась вода, отделенная от этого грунта.
Хотя площадка действует с 2013 года, экологи брали пробы только в мае и сентябре прошлого года и установили в них наличие ртути. Оно не превышало допустимых норм, однако Департамент охраны окружающей среды намерен составить протокол административного правонарушения на дирекцию порта, поскольку у него не было разрешения на загрязняющие выбросы этого опасного вещества - разрешение было выдано только в начале этого года.
Временный глава порта Видмантас Паукште утверждает, что этот проект призван очистить Куршский залив, а то, что стекает из машин с илом - это не стоки, а вода из Куршского залива.
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