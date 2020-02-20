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СНГ 20.02.2020 20:03

Путин поручил ФСБ обеспечить на 9 мая "самый высокий уровень защиты"

Президент РФ Владимир Путин потребовал от Федеральной службы безопасности России обеспечить самый высокий уровень защищенности мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Поручая обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России, и прежде всего, конечно, имею в виду праздник 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин, выступая на коллегии ФСБ в четверг.

В 2020 году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Президент России Владимир Путин пригласил на празднование президента США Дональда Трампа, лидера КНДР Ким Чен Ына, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президента Франции Эмманюэля Макрона. Последний выразил намерение быть на торжествах. Дайнинг-стрит пока рассматривает предложение. Ожидается приезд президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также сообщил, что будет на празднике.

Также были направлены приглашения главам Китая, Индии и Пакистана, государств СНГ, Южной Осетии и Абхазии.

Всего на празднование юбилея Победы ожидается прибытие нескольких десятков глав государств.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПРАЗДНИК, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]