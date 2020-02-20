Президент РФ Владимир Путин потребовал от Федеральной службы безопасности России обеспечить самый высокий уровень защищенности мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Поручая обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России, и прежде всего, конечно, имею в виду праздник 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин, выступая на коллегии ФСБ в четверг.

В 2020 году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Президент России Владимир Путин пригласил на празднование президента США Дональда Трампа, лидера КНДР Ким Чен Ына, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президента Франции Эмманюэля Макрона. Последний выразил намерение быть на торжествах. Дайнинг-стрит пока рассматривает предложение. Ожидается приезд президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также сообщил, что будет на празднике.

Также были направлены приглашения главам Китая, Индии и Пакистана, государств СНГ, Южной Осетии и Абхазии.

Всего на празднование юбилея Победы ожидается прибытие нескольких десятков глав государств.