На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в акватории Филиппинского моря у побережья острова Минданао (Филиппины) в 69 км юго-восточнее города Генерал-Сантос, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 12:54 мск в четверг землетрясения имел координаты 5.59 градуса северной широты и 125.61 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "интенсивное".