Британия вывезет своих подданных из числа пассажиров Diamond Princess спецрейсом из Токио в пятницу

Британские подданные с круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного в японском порту Йокогама, будут вывезены на родину из Токио специальным бортом в пятницу, сообщил Форин офис в четверг.
На борту лайнера, где накануне был снят двухнедельный карантин, введенный из-за вспышки коронавируса среди части пассажиров, изначально находились 78 британцев. Позже у четверых из них подтвердилось инфицирование коронавирусом.
На борт специального рейса будут допущены только здоровые британцы, все они по прибытии на родину будут помещены на карантин в одну из больниц, сообщила газета The Guardian со ссылкой на представителя департамента здравоохранения.
Европейская комиссия объявила о том, что возьмет на себя расходы по репатриации всех граждан стран-членов ЕС, оказавшихся на борту круизного лайнера.
По состоянию на среду, 19 февраля, в Великобритании тест на наличие коронавируса прошли боле 5 тысяч человек, у девяти из них заболевание подтвердилось.
Всего на борту лайнера находились 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа. Ряд стран, включая США, уже вывезли на родину находившихся на борту судна соотечественников.
Ранее сообщалось, что из 621 заразившегося коронавирусом на борту Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, двое скончались. Как следует из сообщения телеканала NHK, умершие - мужчина и женщина в возрасте около 80 лет.
Среди пассажиров лайнере - 24 гражданина России. У четверых из них обнаружили коронавирус.
Накануне первая группа пассажиров лайнера после проверки на наличие инфекции была отпущена властями на берег. Вторая группа сошла на берег в четверг.
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