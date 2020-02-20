Россия пока еще в дискуссии со странами ОПЕК+ по судьбе сделки - Новак

Россия пока еще обсуждает со странами ОПЕК+ судьбу сделки по сокращению добычи нефти.
"Мы находимся в контакте с нашими коллегами из других стран. Я вчера, по-моему, разговаривал с министром Саудовской Аравии, мы обсуждали текущую ситуацию на рынке, прогнозы, которые делают различные эксперты, аналитические агентства, то есть мы пока находимся в дискуссии", - сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Ну мы еще обсуждаем, давайте мы сейчас не будем анонсировать, у нас для этого еще есть две недели", - сказал он, отвечая на вопрос о позиции России.
"Мы будем смотреть, как дальше будет развиваться ситуация, что будет на рынке происходить, какие прогнозы к этому времени, ведь, как видите, ситуация достаточно неопределенная и очень быстро меняется по-хорошему. Вот сейчас какие у нас цены? Все прогнозировали, что все будет падать, а цены, вот видите, $59 уже", - пояснил министр.
По его мнению, это хорошо. "Ну конечно, они выросли больше чем почти на 10% от нижнего (уровня - ИФ)", - сказал Новак.
"Если говорить о сроках встречи, то, наверное, общее сейчас понимание, что переносить на более ранние сроки уже нет целесообразности, то есть та встреча, которая была запланирована - четвертого числа JMMC, шестого числа встреча ОПЕК+ - на мой взгляд она вот в эти сроки и должна состояться. Но, опять же, это мое мнение, поскольку осталось две недели, ничего нет такого чрезвычайного, чтобы переносить сроки", - добавил он.
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