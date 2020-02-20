Темпы роста экспорта швейцарских часов в январе ускорились до 9,4%

Экспорт швейцарских часов в январе 2020 года вырос на 9,4% в годовом выражении - до 1,79 млрд швейцарских франков ($1,76 млрд), свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности.

Экспорт наручных часов, на долю которых приходится 95% всех поставок, увеличился на 10,1%, до 1,7 млрд франков.

В декабре поставки швейцарских часов за рубеж составили 5,8%, а темпы роста экспорта по итогам всего 2019 года были минимальными за три года - 2,4%.

Экспорт швейцарских часов в США в январе подскочил на 15,2% в годовом выражении, в Китай - на 6,9%, в Японию - на 14,9%, в Сингапур - на 23,1%. В то же время поставки в Гонконг упали на 25%, в Великобританию - на 13,9%.

Объем экспорта из Швейцарии в реальном выражении в прошлом месяце вырос на 1,7% по сравнению с декабрем - до 13,74 млрд франков, свидетельствуют таможенные данные. Импорт уменьшился на 1,8%, до 14 млрд франков.

В номинальном выражении экспорт увеличился на 4,6% - до 19,6 млрд франков, импорт повысился на 0,5%, до 16,79 млрд франков.

Экспорт золота из Швейцарии в прошлом месяце увеличился на 6,8%, до 87,7 тонны.

Поставки драгметалла в Индию уменьшились на 13%, до 9 тонн, в Китай - упали на 59%, до 17 тонн, в Гонконг - подскочили в 4 раза, до 23,6 тонны.

Импорт золота Швейцарией в январе вырос на 5,5%, до 161 тонны.