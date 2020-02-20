Центробанк Азербайджана упростил условия по торговым операциям в инвалюте

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение об упрощении валютного режима при торговых операциях с иностранной валютой, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБА.
«Решением ЦБА от 20 февраля 2020 года внесены изменения в правила проведения операций с иностранной валютой резидентами и нерезидентами. Согласно изменениям, таможенная декларация или другие документы, подтверждающие импорт товаров и услуг должны предоставляться в банк в течение 2 лет. До сих пор этот срок составлял 270 дней», - отметили в ЦБА.
Кроме того, как сообщили в Центробанке, ликвидируется требование по уведомлению органа валютного надзора в случае стоимости импортируемых товаров и услуг не выше $10 тыс.
Решение вступит в силу после публикации в Государственном реестре правовых актов Азербайджана.
«Данное решение было принято с учетом улучшения показателей платежного баланса страны за последние годы, положительных результатов реформ, направленных на усиление таможенного контроля и валютного контроля в целом. В настоящее время отношение профицита счета текущих операций платежного баланса к ВВП измеряется в двузначных числах. Работа по диверсификации экономики и поощрению ненефтяного экспорта сыграла решающую роль в формировании профицитного платежного баланса», - сообщили в ЦБА.
Кроме того, отмечает Центробанк, в последние годы значительно улучшились показатели движения капитала и финансов.
Регулятор ожидает, что либерализация валютного режима также будет способствовать дальнейшему улучшению деловой среды в стране.
А. Мамедов
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