Молдавские социалисты и демократы заблокировали проект резолюции об отставке главы МИД

Проект резолюции о вотуме недоверия министру иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Аурелу Чокою не будет обсуждаться в парламенте.

Как передает корреспондент "Интерфакса", об этом сообщил журналистам один из авторов документа, вице-председатель оппозиционной партии "Платформа DA" Александр Слусарь.

По его словам, такое решение приняло накануне Постоянное бюро парламента, большинство членов которого проголосовали против включения этого вопроса в повестку дня пленарного заседания.

"Проект резолюции был заблокирован социалистами и их новыми партнерами из Демократической партии. Они же заблокировали и включение в повестку дня парламента проекта Декларации об осуждении политического преследования, который был подписан в том числе двумя социалистами - членами Делегации Молдавии в ПАСЕ", - сказал Слусарь.

Он подчеркнул, что "такое решение является нарушением регламента парламента, так как Постоянное бюро не имеет таких полномочий".

На пленарном заседании парламента в четверг депутаты от оппозиции настаивали на включение проекта резолюции в повестку дня парламента.

"Согласно законодательству, любое предложение об отставке правительства или одного из министров обсуждается в парламенте и никто не может этому препятствовать. Какое решение принимает парламент - это вопрос голосования в парламенте. Но обсуждение должно состояться",- заявил депутат от оппозиции Сергей Литвиненко.

Несмотря на это, вопрос об отставке министра не был включен в повестку дня. Председатель парламента Зинаида Гречанная заявила, что "юридический отдел парламента позже представит оппозиции аргументацию этого решения Постоянного бюро".

Как сообщалось, на заседании парламента в минувший четверг, 13 февраля, депутаты от правых оппозиционных фракций партий "Платформы DA" и Партии действия и солидарности (PAS) потребовали отставки министра Чокоя. Они внесли в парламент проект резолюции о вотуме недоверия главе МИДЕИ. Оппозиция мотивирует это тем, что министр "допустил искажение исторической правды, говоря о том, что "Российская Федерация способствовала прекращению кровопролития на Днестре". Также авторы резолюции утверждают, что "молдавская дипломатия прислуживает президенту, действует в интересах внешних сил и тормозит вступление Молдовы в Европейский Союз".

Согласно законодательству, для инициирования вотума недоверия министру необходима законодательная инициатива не менее 15 депутатов парламента. В случае внесения в парламент проектов таких резолюций парламент обязан в течение 14 дней провести слушания министра, в отношении которого инициирован вотум недоверия. Постоянное бюро парламента, согласно законодательству, только назначает дату парламентских слушаний.