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Туризм 20.02.2020 14:36

Туристы в Турции смогут получать скидки в отелях, магазинах, ресторанах и музеях

Дисконтная программа для туристов, в рамках которой можно получить скидки в магазинах, ресторанах, отелях, на транспорте, была разработана в Турции, сообщает газета Daily Sabah.

"Disconti Tourist Sale Card сроком действия 14 дней доступна как в виде физической карты, так и через мобильное приложение. С помощью нее туристы могут получить скидки в различных магазинах и ресторанах, на транспорте, в отелях, музеях, экскурсиях. Также карта предусматривает бесплатный доступ к Wi-Fi", - пишет издание.

Карта - совместный проект Турецкой ассоциации туристических агентств (TURSAB), Ассоциации отельеров Турции (TUROB), системы по возврату tax-free Global Blue и других организаций.

Как отмечает газета, с помощью дисконтной карты в Турции хотят стимулировать туристов тратить деньги за пределами отелей. Сейчас средние расходы на каждого туриста в Турции ниже, чем в других средиземноморских странах.

В 2019 году каждый путешественник за поездку в среднем тратил $666 (годом ранее было $647). При в этом в целом доходы от туризма в Турции в прошлом году выросли на 17% - до $34,5 млрд.

"Благодаря новой туристической стратегии к 2023 году доходы от туризма могут вырасти до $65 млрд. При этом турпоток с нынешних 52 млн увеличится до 75 млн человек. Непосредственно дисконтная карта добавит в бюджет $50 млн дохода в течение первых трех лет", - сообщает издание.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ТУРИЗМ, СКИДКИ, ПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]