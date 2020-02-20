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Дальнее зарубежье 20.02.2020 18:14

Сенатор Уоррен стала самым упоминаемым в Twitter участником дебатов демократов в Лас-Вегасе

Сенатор Элизабет Уоррен стала самым упоминаемым в соцсети Twitter участником прошедших в ночь на четверг дебатов основных претендентов в кандидаты от Демократической партии США.

Согласно данным Twitter, пользователи соцсети чаще всего во время дебатов упоминали имя Элизабет Уоррен. На втором месте - миллиардер Майк Блумберг, на третьем - сенатор Берни Сандерс.

Прошедшие накануне в Лас-Вегасе дебаты стали уже девятыми для демократов. В них приняли участие шесть кандидатов. В них впервые участвовал Блумберг, получивший ранее необходимые для этого высокие результаты в нескольких опросах.

Газета The Hill составила свой перечень победителей и проигравших по итогам дебатов. В число победителей издание включило Уоррен, Сандерса, сенатора Эми Клобушар. Проигравшими признаны Блумберг и бывший вице-президент США Джо Байден. Результаты выступления бывшего мэра города Саут-Бенд Пита Буттиджича оценены как "противоречивые".

Свое выступление на дебатах Уоррен практически сразу же начала с критики Блумберга, который впервые смог пробиться в предвыборные дебаты. Она назвала его миллиардером, которого обвинила в харассменте, сокрытии налоговых деклараций и поддержке расизма. Другие демократы также подвергли критике Блумберга.

В субботу в Неваде состоятся праймериз, а 29 февраля они пройдут в Южной Каролине. Однако ни в одних из них Блумберг не будет участвовать. Он планирует принять участие в так называемом "Супер вторнике" 3 марта, когда будет определено самое большое число мандатов делегатов.

Кокусы, как и праймериз - часть внутрипартийных выборов в США, по итогам которых от партии избирается кандидат в президенты США. Кокусы - местные партийные собрания, участники которых выбирают делегатов, то есть своих представителей. Летом перед выборами в США каждая партия проводит национальный съезд, на котором уже сами делегаты выбирают претендента на пост президента от партии.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]