Президент ФРГ и глава МВД Германии в четверг приедут в Ханау, где произошло массовое убийство

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и глава МВД Германии Хорст Зеехофер в четверг приедут в Ханау (федеральная земля Гессен), где произошло массовое убийство граждан.

"Сегодня здесь будет глава МВД и федеральный президент, это показывает, что вся страна поддерживает людей и скорбит вместе с ними", - сообщил в четверг премьер-министр Гессена Фолькер Буфье.

В Германии правый радикал-одиночка, ранее неизвестный полиции и спецслужбам, но увлекавшийся конспирологическими идеями, в ночь на четверг застрелил девять человек в городе Ханау, предположительно убил свою мать и покончил с собой. Всего погибли 11 человек.

По данным таблоида Bild, стрелявший - гражданин Германии Тобиас Р., а среди его жертв - граждане курдского происхождения.

Расследованием занялась генпрокуратура ФРГ.

Город Ханау расположен примерно в 20 км от Франкфурта-на-Майне.