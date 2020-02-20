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Дальнее зарубежье 20.02.2020 18:37

Президент ФРГ и глава МВД Германии в четверг приедут в Ханау, где произошло массовое убийство

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и глава МВД Германии Хорст Зеехофер в четверг приедут в Ханау (федеральная земля Гессен), где произошло массовое убийство граждан.

"Сегодня здесь будет глава МВД и федеральный президент, это показывает, что вся страна поддерживает людей и скорбит вместе с ними", - сообщил в четверг премьер-министр Гессена Фолькер Буфье.

В Германии правый радикал-одиночка, ранее неизвестный полиции и спецслужбам, но увлекавшийся конспирологическими идеями, в ночь на четверг застрелил девять человек в городе Ханау, предположительно убил свою мать и покончил с собой. Всего погибли 11 человек.

По данным таблоида Bild, стрелявший - гражданин Германии Тобиас Р., а среди его жертв - граждане курдского происхождения.

Расследованием занялась генпрокуратура ФРГ.

Город Ханау расположен примерно в 20 км от Франкфурта-на-Майне.

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Тэги: ФРГ, РУКОВОДСТВО, ХАНАУ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]