Президент ФРГ и глава МВД Германии в четверг приедут в Ханау, где произошло массовое убийство

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и глава МВД Германии Хорст Зеехофер в четверг приедут в Ханау (федеральная земля Гессен), где произошло массовое убийство граждан.
"Сегодня здесь будет глава МВД и федеральный президент, это показывает, что вся страна поддерживает людей и скорбит вместе с ними", - сообщил в четверг премьер-министр Гессена Фолькер Буфье.
В Германии правый радикал-одиночка, ранее неизвестный полиции и спецслужбам, но увлекавшийся конспирологическими идеями, в ночь на четверг застрелил девять человек в городе Ханау, предположительно убил свою мать и покончил с собой. Всего погибли 11 человек.
По данным таблоида Bild, стрелявший - гражданин Германии Тобиас Р., а среди его жертв - граждане курдского происхождения.
Расследованием занялась генпрокуратура ФРГ.
Город Ханау расположен примерно в 20 км от Франкфурта-на-Майне.
Руководство Армении не извлекло урока из мюнхенских дебатов: Эстафету лжи у Пашиняна принял Саркисян - политолог Фуад Ахундов
Азербайджан выделяет Австралии $50 тыс. для ликвидации последствий лесных пожаров
Президент Алиев пригласил премьера Италии посетить с визитом Азербайджан
SOCAR и Snam будут сотрудничать в области трансформации энергии
Украина в 2019г закупила ядерное топливо почти на $400 млн
Азербайджанские предприниматели получили новые экспортные заказы
Все девять жертв стрельбы в Ханау бывшие мигранты - генпрокурор ФРГ
Число скачиваний мобильных приложений в Китае подскочило после вспышки коронавируса
Президенту ПСЖ аль-Хелаифи и экс-генсеку ФИФА Вальке предъявили обвинения в рамках дела о взяточничестве
Президент Алиев уволил главу ИВ Нефтчалы
В аэропорту Нахчывана завершили строительство второй ВПП
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку состоялся семинар о роли библиотек в воспитании школьников
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре
Премьер Финляндии посетит Эстонию