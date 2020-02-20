Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8358 RUR   0.0267 GBR   2.1951 TRY   0.2794

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.29 1.24 Brent 59.12 1.37

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.02.2020 19:21

Помпео обсудил в Эр-Рияде с королем Саудовской Аравии угрозу со стороны Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг встретился с королем Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом в Эр-Рияде, сообщает агентство Associated Press.

Агентство отмечает, что в ходе визита в Саудовскую Аравию Помпео сосредоточился на обсуждение угроз, связанных, по его мнению, с Ираном.

Межарабский телеканал "Аль-Арабийя" в свою очередь сообщает, что Помпео и саудовский король обсудили двусторонние отношения, а также региональные и международные темы.

После встречи госсекретарь США отправился на авиабазу ВВС Саудовской Аравии, где размещены около 2,5 тыс. американских военнослужащих, которые были направлены туда прошлым летом администрацией Трампа для наращивания присутствия США на Ближнем Востоке из-за обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном.

Кроме того, Помпео в рамках своего визита в Эр-Рияд в четверг встретился с группой женщин-лидеров в области бизнеса.

Госсекретарь США прибыл в Эр-Рияд накануне. В международном аэропорту Короля Халида его встречали посол Саудовской Аравии в США принцесса Рима бинт Бандар Аль-Сауд и посол США в Эр-Рияде Джон Абизейд.

Перед отлетом в Саудовскую Аравию он заявил, что администрация США по-прежнему проводит политику давления на Тегеран в различных сферах и при этом не видит необходимости спешить. Также он указал, что Вашингтон готов в любой момент вести с Тегераном переговоры, но при условии, что Иран "фундаментальным образом изменит свое поведение".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, САУДАРАВИЯ, ВИЗИТ


Похожие новости


Компартия Китая представляет основную угрозу нашего времени - Помпео Помпео и Чавушоглу высказались за заключение мирного соглашения в Ливии и выработку надежного механизм контроля Помпео сообщил о прибытии на берлинскую конференцию по Ливии Помпео: хуже Сулеймани - только бен Ладен Помпео отказался давать пояснения в конгрессе на слушаниях по Ирану Помпео посетит Украину в конце января

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]