Помпео обсудил в Эр-Рияде с королем Саудовской Аравии угрозу со стороны Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг встретился с королем Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом в Эр-Рияде, сообщает агентство Associated Press.
Агентство отмечает, что в ходе визита в Саудовскую Аравию Помпео сосредоточился на обсуждение угроз, связанных, по его мнению, с Ираном.
Межарабский телеканал "Аль-Арабийя" в свою очередь сообщает, что Помпео и саудовский король обсудили двусторонние отношения, а также региональные и международные темы.
После встречи госсекретарь США отправился на авиабазу ВВС Саудовской Аравии, где размещены около 2,5 тыс. американских военнослужащих, которые были направлены туда прошлым летом администрацией Трампа для наращивания присутствия США на Ближнем Востоке из-за обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном.
Кроме того, Помпео в рамках своего визита в Эр-Рияд в четверг встретился с группой женщин-лидеров в области бизнеса.
Госсекретарь США прибыл в Эр-Рияд накануне. В международном аэропорту Короля Халида его встречали посол Саудовской Аравии в США принцесса Рима бинт Бандар Аль-Сауд и посол США в Эр-Рияде Джон Абизейд.
Перед отлетом в Саудовскую Аравию он заявил, что администрация США по-прежнему проводит политику давления на Тегеран в различных сферах и при этом не видит необходимости спешить. Также он указал, что Вашингтон готов в любой момент вести с Тегераном переговоры, но при условии, что Иран "фундаментальным образом изменит свое поведение".
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