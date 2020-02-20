Бывший менеджер PDVSA приговорен к 70 месяцам тюрьмы в США за получение взяток

Бывший менеджер по закупкам венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA Альфонсо Элиезер Гравина Муньос был приговорен к 70 месяцем лишения свободы за получение взяток от двух американских бизнесменов, сообщило министерство юстиции США.
Решение было вынесено судом Южного округа штата Техас.
Согласно материалам дела, бывший менеджер в 2007-2014 гг. получил более $590 тыс. от Роберто Ринкона и Абраама Хосе Шиера Бастидаса, в результате чего их компании выиграли прибыльные контракты с PDVSA. Бизнесмены переводили деньги на счета, зарегистрированные на родственников и близких лиц Гравины.
В декабре 2015 года Гравина признал свою вину в сговоре по отмыванию денег, а также в том, что не задекларировал полученные от американских бизнесменов средства как доход.
В 2018 году он признался, что скрывал от следствия факты выплаты взяток представителям венесуэльской нефтеперерабатывающей компании Citgo Petroleum Corp., работающей в США. Помимо этого, Гравина сообщал информацию о расследовании другим подозреваемым, что привело к уничтожению доказательств, отмечает Минюст.
Суд также обязал Гравину выплатить около $215 тыс. налоговой службе США.
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