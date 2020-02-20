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Дальнее зарубежье 20.02.2020 20:27

Бывший менеджер PDVSA приговорен к 70 месяцам тюрьмы в США за получение взяток

Бывший менеджер по закупкам венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA Альфонсо Элиезер Гравина Муньос был приговорен к 70 месяцем лишения свободы за получение взяток от двух американских бизнесменов, сообщило министерство юстиции США.

Решение было вынесено судом Южного округа штата Техас.

Согласно материалам дела, бывший менеджер в 2007-2014 гг. получил более $590 тыс. от Роберто Ринкона и Абраама Хосе Шиера Бастидаса, в результате чего их компании выиграли прибыльные контракты с PDVSA. Бизнесмены переводили деньги на счета, зарегистрированные на родственников и близких лиц Гравины.

В декабре 2015 года Гравина признал свою вину в сговоре по отмыванию денег, а также в том, что не задекларировал полученные от американских бизнесменов средства как доход.

В 2018 году он признался, что скрывал от следствия факты выплаты взяток представителям венесуэльской нефтеперерабатывающей компании Citgo Petroleum Corp., работающей в США. Помимо этого, Гравина сообщал информацию о расследовании другим подозреваемым, что привело к уничтожению доказательств, отмечает Минюст.

Суд также обязал Гравину выплатить около $215 тыс. налоговой службе США.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, PDVSA, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]