Бывший менеджер PDVSA приговорен к 70 месяцам тюрьмы в США за получение взяток

Бывший менеджер по закупкам венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA Альфонсо Элиезер Гравина Муньос был приговорен к 70 месяцем лишения свободы за получение взяток от двух американских бизнесменов, сообщило министерство юстиции США.

Решение было вынесено судом Южного округа штата Техас.

Согласно материалам дела, бывший менеджер в 2007-2014 гг. получил более $590 тыс. от Роберто Ринкона и Абраама Хосе Шиера Бастидаса, в результате чего их компании выиграли прибыльные контракты с PDVSA. Бизнесмены переводили деньги на счета, зарегистрированные на родственников и близких лиц Гравины.

В декабре 2015 года Гравина признал свою вину в сговоре по отмыванию денег, а также в том, что не задекларировал полученные от американских бизнесменов средства как доход.

В 2018 году он признался, что скрывал от следствия факты выплаты взяток представителям венесуэльской нефтеперерабатывающей компании Citgo Petroleum Corp., работающей в США. Помимо этого, Гравина сообщал информацию о расследовании другим подозреваемым, что привело к уничтожению доказательств, отмечает Минюст.

Суд также обязал Гравину выплатить около $215 тыс. налоговой службе США.