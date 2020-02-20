Внеочередной саммит ЕС призван сблизить точки зрения по бюджету союза на 2021-2027 гг. - Мишель

Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил надежду, что открывающийся в четверг саммит ЕС по долгосрочному бюджету позволит получить позитивный результат от работы последних недель по сближению позиций сторон относительно финансового плана Евросоюза на 2021-2027 годы.

"Есть многочисленные обеспокоенности, есть очень много приоритетов и интересов, и демарш (на заседании Евросовета - ИФ) должен быть направлен на сближение точек зрения, чтобы (стороны - ИФ) были способны принять совместное решение", - заявил Мишель журналистам перед началом саммита в Брюсселе.

При этом он отметил, что "последние шаги для достижения компромисса всегда самые сложные". Председатель Евросовета полагает, что подготовлено все необходимое для принятия решения по бюджету.

Главы государств и правительств стран ЕС собираются в четверг в Брюсселе на внеочередной Европейский совет, чтобы обсудить долгосрочный финансовый план (бюджет) Евросоюза на период 2021-2027 годов.

"Настал час прийти к соглашению на нашем уровне по многолетнему финансовому плану", - написал председатель Евросовета Шарль Мишель в своем письме-приглашении на саммит европейским лидерам.

По его словам, любой перенос этого вопроса может создать "серьезные практические и политические проблемы", и тогда будет сложно продолжать нынешние программы ЕС, как и запускать новые.

"Я вполне осознаю, что эти переговоры (между Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС - ИФ) из числа самых сложных, которые нам предстоят. Но я также убежден, что при здравом смысле и решимости мы можем найти согласие, которое будет выгодно всем европейцам", - написал Мишель.

Пресс-служба Евросовета сообщила, что в ходе подготовки к этому саммиту Мишель провел переговоры индивидуально со всеми 27 руководителями государств-членов ЕС по будущему долгосрочному бюджету союза.

На основе этих консультаций председатель Европейского совета представит предложение по общей сумме бюджета и ее распределению в соответствии с планами ЕС.

Процесс утверждения долгосрочного бюджета ЕС начинается с представления предложения Европейской комиссией. Затем это предложение подлежит техническому и политическому обсуждению в Совете ЕС. Для заключения соглашения требуется единогласное решение всех государств-членов. При определении своей позиции Совет ЕС получает политические установки от Европейского совета.

Для утверждения финансового плана также необходимо согласие Европейского парламента.

На пленарной сессии Европарламента 12 февраля евродепутаты подчеркивали, что будут готовы одобрить только такой бюджет, который отвечает амбициям Евросоюза.

Большинство парламентариев в ходе дебатов настаивали на необходимости достаточного финансирования таких совместных целей ЕС, как борьба против климатических изменений, цифровой и экологический переходные периоды Евросоюза, вытекающие из них социальные последствия, а также продолжающаяся поддержка регионов и городов, сельхозпроизводителей, молодежи, ученых и предпринимателей.