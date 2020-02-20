Лидеры охваченных вспышкой коронавируса Китая и Южной Кореи договорились вместе бороться с эпидемией

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел в четверг телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпин по ситуации вокруг распространения коронавируса, сообщают южнокорейские СМИ.
Согласно сообщению администрации Мун Чжэ Ина, лидеры договорились усилить сотрудничество между странами в борьбе с новым типом коронавируса. В частности, они согласовали обмен медицинским опытом по лечению и карантинным мерам.
Разговор лидеров двух стран, которые оказались охвачены эпидемией, продлился около получаса. Си Цзиньпин в ходе переговоров подтвердил, что, несмотря на ситуацию с коронавирусом, он планирует посетить Южную Корею в первой половине этого года.
За последние несколько дней в Южной Корее значительно выросло число случаев заражения коронавирусом. На настоящий момент подтверждено 82 случая заболевания, один человек скончался.
Число больных пневмонией Covid-19 в Китае уже превысило 74 тыс., смертельный исход зафиксирован в 2,1 тыс. случаев.
Патогенность Covid-19 выше, чем вируса, вызывавшего атипичную пневмонию 2002-3003 годов (SARS), он значительно сложнее поддается лечению. В то же время, смертность от коронавируса ниже, чем от вируса SARS.
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