Президент Афганистана и американский представитель обсудили режим сокращения насилия в стране

Президент Афганистана Ашраф Гани обсудил со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом перспективы сокращения насилия в стране, сообщили в четверг афганские СМИ.
Президент Гани и посол Халилзад обсудили вопросы, связанные с афганским мирным процессом, а также детали предстоящего режима существенного сокращения насилия в стране и будущие шаги в этом направлении, отметили СМИ со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Седика Седдики.
Ранее афганские власти сообщил, что семидневный период сокращения насилия в стране стартует в течение ближайших нескольких суток.
Введение такого режима обсудили Халилзад и делегация радикального движения "Талибан". Талибы обещали не устраивать в этот период взрывы и ракетные атаки.
Сообщалось, что соглашение о "снижении уровня насилия" на семь дней касается всего Афганистана, в том числе афганских правительственных сил.
За соблюдением режима будут наблюдать США.
Эксперты не исключают, что соблюдение режима может привести к межафганским переговорам.
Источник в движении "Талибан" рассказал агентству AP, что соглашение о начале диалога может быть достигнуто уже 29 февраля, а сами переговоры, возможно, начнутся 10 марта. По словам источника, Германия и Норвегия предложили организовать переговоры, но решение о месте их проведения пока не принято.
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