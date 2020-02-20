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Президент Афганистана и американский представитель обсудили режим сокращения насилия в стране

Президент Афганистана Ашраф Гани обсудил со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом перспективы сокращения насилия в стране, сообщили в четверг афганские СМИ.

Президент Гани и посол Халилзад обсудили вопросы, связанные с афганским мирным процессом, а также детали предстоящего режима существенного сокращения насилия в стране и будущие шаги в этом направлении, отметили СМИ со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Седика Седдики.

Ранее афганские власти сообщил, что семидневный период сокращения насилия в стране стартует в течение ближайших нескольких суток.

Введение такого режима обсудили Халилзад и делегация радикального движения "Талибан". Талибы обещали не устраивать в этот период взрывы и ракетные атаки.

Сообщалось, что соглашение о "снижении уровня насилия" на семь дней касается всего Афганистана, в том числе афганских правительственных сил.

За соблюдением режима будут наблюдать США.

Эксперты не исключают, что соблюдение режима может привести к межафганским переговорам.

Источник в движении "Талибан" рассказал агентству AP, что соглашение о начале диалога может быть достигнуто уже 29 февраля, а сами переговоры, возможно, начнутся 10 марта. По словам источника, Германия и Норвегия предложили организовать переговоры, но решение о месте их проведения пока не принято.

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Тэги: АФГАНИСТАН, США, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]