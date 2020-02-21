Лидеры конфликтующих сторон в Южном Судане договорились сформировать переходное правительство

Президент Южного Судана Салва Киир и лидер оппозиции Риек Машар на фоне продолжающейся пять лет гражданской войны в этой стране смогли договориться о создании коалиционного переходного правительства, сообщает в четверг агентство Associated press (AP).
AP отмечает, что договоренность была достигнута за два дня до истечения срока, отпущенного на поиск компромисса, причем ранее лидеры противоборствующих сторон дважды не укладывались в график, намеченный для создания правительства.
По словам президента Южного Судана, новое правительство будет сформировано в субботу. Он отметил, что назначит Машара своим первым заместителем.
Киир также заявил, что правительство займется вопросами безопасности, имеющими ключевое значение для страны. Президент подчеркнул, что Машару и другим оппозиционерам будет гарантирована защита.
Кроме этого, Киир обратился к более чем 2 млн человек, ранее бежавшим из Южного Судана, с призывом возвращаться на родину.
AP напоминает, что согласно договоренностям переходное правительство должно в течение следующих трех лет провести выборы.
Южный Судан получил независимость от Судана в 2011 году, однако вооруженные конфликты здесь не прекратились. В ходе последовавшей за признанием независимости пятилетней гражданской войны в Южном Судане погибли примерно 400 тыс. человек.
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