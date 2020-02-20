В Израиле готовы закрыть отели и туробъекты в случае эскалации эпидемии коронавируса

В Израиле готовы закрыть отели и туристические объекты в случае, если коронавирус достигнет страны и начнет распространяться, сообщает The Times of Israel.

"Пока в стране не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, но это лишь вопрос времени, так как заразившиеся были зарегистрированы в Египте и Иране. В министерстве здравоохранения страны разработали план действий на случай, если эпидемия придет в Израиль", - пишет издание.

Так, на начальном этапе в больницах будут созданы изоляторы для заразившихся коронавирусом. А если число заболевших превысит ожидаемое, для них целиком выделят по госпиталю в Иерусалиме и Тель-Авиве.

В случае эскалации эпидемии в Израиле также могут временно закрыть отели и туристические объекты.

"Сейчас в стране действуют строгие ограничения на въезд израильтян, побывавших в Таиланде, Сингапуре, Гонконге и Макао. Они обязаны самостоятельно проходить двухнедельный карантин. Ранее подобные правила действовали только для тех, кто возвращался из материкового Китая. Иностранные граждане из этих пяти стран в Израиль не допускаются", - отмечает газета.

На данный момент коронавирусом заразились три гражданина Израиля - они оказались в числе тех, кто заболел на круизном лайнере Diamond Princess. Они были госпитализированы в Японии с легкими симптомами.

Всего в мире число заразившихся коронавирусом достигло почти 76 тыс. человек, погибло свыше двух тысяч.