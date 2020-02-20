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ТЭК 20.02.2020 23:47

Оман хочет найти природный газ в центральных районах страны

Министерство нефти и газа Султаната Оман подписало соглашение о разделе продукции с альянсом иностранных компаний в составе французской Total и таиландской PTT о проведении поисково-разведочных работ на газ в концессионной зоне N 21.

Оператором проекта выступает французская компания с долей участия 80%, остальная часть принадлежит компании из Таиланда.

Альянс осуществит комплекс сейсмических, геофизических и геологических исследований, а также пробурит несколько скважин на территории 9546 квадратных километров в центральной части страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ОМАН, РАЗВЕДКА, ГАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]