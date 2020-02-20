Оман хочет найти природный газ в центральных районах страны

Министерство нефти и газа Султаната Оман подписало соглашение о разделе продукции с альянсом иностранных компаний в составе французской Total и таиландской PTT о проведении поисково-разведочных работ на газ в концессионной зоне N 21.

Оператором проекта выступает французская компания с долей участия 80%, остальная часть принадлежит компании из Таиланда.

Альянс осуществит комплекс сейсмических, геофизических и геологических исследований, а также пробурит несколько скважин на территории 9546 квадратных километров в центральной части страны.