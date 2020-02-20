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Регион 20.02.2020 17:54

МИД Грузии винит российский генштаб в кибератаке на грузинские сайты в 2019 году

Министерство иностранных дел Грузии обвинило российский Генштаб в осуществлении масштабной кибератаки на грузинские сайты в октябре 2019 года.

"28 октября 2019 года в Грузии была осуществлена широкомасштабная кибератака на страницы администрации президента Грузии, судебной системы, горсоветов (сакребуло) различных муниципалитетов, государственных, коммерческих организаций и СМИ", - заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД Владимир Константиниди.

Сославшись на информацию, полученную по итогам расследования в сотрудничестве с международными партнерами, Константиниди сказал: "Указанная кибератака была спланирована и осуществлена главным управлением Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации".

Как заявил Константиниди, Грузия осуждает российскую кибератаку, которая противоречит нормам и принципам международного права и представляет собой посягательство на суверенитет, направлено против европейской и евроатлантической интеграции Грузии и ее демократического развития.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, КИБЕРАТАКА, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]