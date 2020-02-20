Россия призывает Турцию воздержаться от громких заявлений по Идлибу, а вместо этого задействовать экспертные каналы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается заявлений (руководства Турции), мне кажется, что любое осложнение ситуации "на земле" (...) целый ряд стран считает для себя возможным делать заявления, хотя с нашей точки зрения нужно в подобных случаях, прежде всего, задействовать имеющиеся экспертные каналы, их потенциал огромен", - сказала Захарова в четверг журналистам.

Так она прокомментировала требование президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к Дамаску в ближайшие дни отвести войска на позиции, предшествовавшие наступлению сирийскому армии в Идлибе, пригрозив начать полномасштабные военные действия на севере Сирии. Эрдоган назвал вопросом времени начало турецкой военной операции в Идлибе, отметив, что она может начаться "внезапно однажды ночью".

"Но что касается заявления, что сирийские власти, силы должны сделать на своей земле, то, в первую очередь, нужно все-таки не забывать, что речь идет о суверенном государстве, и вооруженные силы Сирии находятся на своей территории. Это должен быть базовый принцип", - добавила Захарова.