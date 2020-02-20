Азербайджан выделяет Австралии $50 тыс. для ликвидации последствий лесных пожаров

Азербайджан для ликвидации последствий лесных пожаров, выделил Австралии гуманитарную помощь в размере $50 тыс., сообщает азербайджанский МИД.
«Решение об оказании гуманитарной помощи принято кабинетом министров по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева», - отмечает МИД.
В связи с этим, Международное агентство поддержке развития при МИД Азербайджана передало сертификат вклада финансовой поддержки обществу Красного полумесяца Азербайджана, которое, в свою очередь, предоставило данные средства Обществу Красного креста Австралии.
Отметим, что в результате лесных пожаров на юго-востоке Австралии погибло 25 человек, сгорело около 2 тыс. домов и погибло более 100 млн животных.
Б.Рустамбеков
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