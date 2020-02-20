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Внешняя политика 20.02.2020 18:01

Азербайджан выделяет Австралии $50 тыс. для ликвидации последствий лесных пожаров

Азербайджан для ликвидации последствий лесных пожаров, выделил Австралии гуманитарную помощь в размере $50 тыс., сообщает азербайджанский МИД.

«Решение об оказании гуманитарной помощи принято кабинетом министров по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева», - отмечает МИД.

В связи с этим, Международное агентство поддержке развития при МИД Азербайджана передало сертификат вклада финансовой поддержки обществу Красного полумесяца Азербайджана, которое, в свою очередь, предоставило данные средства Обществу Красного креста Австралии.

Отметим, что в результате лесных пожаров на юго-востоке Австралии погибло 25 человек, сгорело около 2 тыс. домов и погибло более 100 млн животных.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]