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Дальнее зарубежье 20.02.2020 18:10

Турецкие войска начали наступление в сирийской провинции Идлиб

Турецкие войска и отряды сирийской оппозиции в четверг начали военную операцию на юго-востоке сирийской провинции Идлиб против армии Сирии, сообщают местные СМИ.

По их данным, наступление идет на позиции сирийских войск, освободивших в феврале восточные районы провинции Идлиб.

Турецкие войска поддерживают артиллерией наступление отрядов антиправительственных сил на юго-востоке провинции. Боевики пытаются захватить населенный пункт Нейраб в районе автомагистрали М4. Он находится в 10 километрах к юго-востоку от города Идлиб и в 6 км к западу от города Саракиб.

По имеющимся данным, оппозиционные группы уже уничтожили танк и бронемашину сирийских войск, а также захватили один танк.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИДЛИБ, НАСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]