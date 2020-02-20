Турецкие войска начали наступление в сирийской провинции Идлиб

Турецкие войска и отряды сирийской оппозиции в четверг начали военную операцию на юго-востоке сирийской провинции Идлиб против армии Сирии, сообщают местные СМИ.

По их данным, наступление идет на позиции сирийских войск, освободивших в феврале восточные районы провинции Идлиб.

Турецкие войска поддерживают артиллерией наступление отрядов антиправительственных сил на юго-востоке провинции. Боевики пытаются захватить населенный пункт Нейраб в районе автомагистрали М4. Он находится в 10 километрах к юго-востоку от города Идлиб и в 6 км к западу от города Саракиб.

По имеющимся данным, оппозиционные группы уже уничтожили танк и бронемашину сирийских войск, а также захватили один танк.