Все девять жертв стрельбы в Ханау бывшие мигранты - генпрокурор ФРГ

Все 9 жертв стрельбы в Ханау имеют миграционное происхождение, сообщил генпрокурор Германии Петер Франк.

"Застрелены 9 человек с миграционным происхождением. Еще 6 человек ранены, в том числе один человек - тяжело", - сказал Франк.

Гражданин ФРГ, правый радикал-одиночка, ранее неизвестный полиции и спецслужбам, но увлекавшийся конспирологическими идеями, в ночь на четверг застрелил девять человек в городе Ханау, предположительно убил свою мать и покончил с собой. Всего погибли 11 человек.

По данным таблоида Bild, стрелявшего зовут Тобиас Р.

Город Ханау расположен примерно в 20 км от Франкфурта-на-Майне.