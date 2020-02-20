Все девять жертв стрельбы в Ханау бывшие мигранты - генпрокурор ФРГ

Все 9 жертв стрельбы в Ханау имеют миграционное происхождение, сообщил генпрокурор Германии Петер Франк.
"Застрелены 9 человек с миграционным происхождением. Еще 6 человек ранены, в том числе один человек - тяжело", - сказал Франк.
Гражданин ФРГ, правый радикал-одиночка, ранее неизвестный полиции и спецслужбам, но увлекавшийся конспирологическими идеями, в ночь на четверг застрелил девять человек в городе Ханау, предположительно убил свою мать и покончил с собой. Всего погибли 11 человек.
По данным таблоида Bild, стрелявшего зовут Тобиас Р.
Город Ханау расположен примерно в 20 км от Франкфурта-на-Майне.
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