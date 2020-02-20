Руководство Армении не извлекло урока из мюнхенских дебатов: Эстафету лжи у Пашиняна принял Саркисян - политолог Фуад Ахундов

Политолог Фуад Ахундов обвинил президента Армении Армена Саркисяна в перевирании истории армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

«Судя по всему, руководство Армении не извлекло уроки из Мюнхенских дебатов, когда президент Азербайджана Ильхам Алиев, в очередной раз, на глазах у всего мира уличил премьер-министра Армении Никола Пашиняна во лжи», - заявил Ахундов агентству «Интерфакс-Азербайджан», комментируя послание президента Армении Армена Саркисяна по случаю так называемого «Дня возрождения Арцаха».

Теперь, по словам политолога, эстафету лжи у премьер-министра принял президент этой страны.

«Во-первых, президент Армении утверждает, что 20 февраля 1988 года возродилась «идея независимой государственности» и апеллирует к событиям, которые происходили на главной площади тогдашнего Степанакерта (Ханкенди). Однако, его заявление, мягко говоря, не соответствует действительности. Ни о каком требовании армян о независимости тогда не было и речи. Единственным лозунгом митинга, собранного в тот день эмиссарами из Армении, был «Миацум!», то есть воссоединение с Арменией. Идеологи армянства не нашли ничего лучше, как назвать свое движение по аналогу австрийского «аншлюса» - поглощения этой страны гитлеровской Германией в 1938 году. И в ходатайстве армянских депутатов НКАО, и в принятом позже решении Верховного совета Армянской ССР, тоже говорится о присоединении Нагорного Карабаха к Армении, а не о независимости. То есть, Армения даже законодательно подтвердила свои территориальные притязания к Азербайджану», - обратил внимание Ахундов.

Во-вторых, по словам политолога, то, что Саркисян называет «арцахским движением» не имело никакого отношения к армянскому населению Нагорного Карабаха и являлось частью давно вынашиваемого плана по аннексии этого региона Азербайджана. «Это было управляемым извне процессом, который получил развитие лишь после ухода Гейдара Алиева из руководства Советского союза. Обратите внимание. Спустя всего несколько недель после отставки Г.Алиева в 1987 году, советник президента СССР Михаила Горбачева Абел Аганбекян встречается в Париже с группой французских армян, а потом заявляет французской газете L`Humanite о том, что «хотел бы видеть возвращение Карабаха Армении». То есть старт «арцахскому движению», о котором говорит нынешний президент Армении, был дан далеко за пределами Карабаха и не в феврале 1988 года, а намного ранее. Одна только статья Аганбекяна вышла за три месяца до февральских митингов армян в Ханкенди. При этом сами карабахские армяне стали не участниками, а жертвами этого движения», - отметил азербайджанский политолог.

При этом, на утверждения о том, что сепаратистское движение армян управляется из-за рубежа и используется для развала СССР, на митингах в Степанакерте отвечали лозунгом «Ленин! Партия! Горбачев!». «Поэтому сегодня, смешно слышать, когда руководители Армении говорят, что Нагорный Карабах покинул Советский союз так же, как и Азербайджан», - заключил Ахундов.

А.Азизов