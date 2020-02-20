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20.02.2020 18:31

Президент Алиев уволил главу ИВ Нефтчалы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об увольнении Исмаила Велиева с должности главы Исполнительной власти Нефтчалинского района.

Текст распоряжения опубликован на сайт главы государства.
Как сообщалось ранее, Служба госбезопасности Азербайджана в четверг провела в Нефтчалинском районе следственно-оперативные мероприятия по задержанию должностных лиц Исполнительной власти района, совершивших многочисленные уголовные преступления по фактам нарушения права граждан, общества и государства.

А.Азизов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]