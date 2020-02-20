Президент Алиев уволил главу ИВ Нефтчалы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об увольнении Исмаила Велиева с должности главы Исполнительной власти Нефтчалинского района.

Текст распоряжения опубликован на сайт главы государства.

Как сообщалось ранее, Служба госбезопасности Азербайджана в четверг провела в Нефтчалинском районе следственно-оперативные мероприятия по задержанию должностных лиц Исполнительной власти района, совершивших многочисленные уголовные преступления по фактам нарушения права граждан, общества и государства.

А.Азизов