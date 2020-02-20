Азербайджанские предприниматели получили новые экспортные заказы

Азербайджанские компании в рамках продовольственной выставки «Prodexpo 2020» в Москве заключили договора на экспорт своей продукции, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Согласно информации, производитель хурмы в Азербайджане «Balxurma» заключил договор на экспорт продукции в Таиланд.

Кроме того, Гейгельский винный завод достиг договоренности на поставки своей продукции в Литву, «Tac-Gulustan» - об экспорте минеральной воды и лимонадной продукции в Японию, «Az-Granata» подписала дистрибьюторское соглашение с российской компанией по производству алкогольных напитков.

Кроме этого, азербайджанские компании «Karaca» и «Azerstar» на выставке получили премию «Лучшее предприятие», компания «Caspian coast» - одну серебряную и одну бронзовую медали.

Х.Насирзаде