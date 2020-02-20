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Бизнес и законодательство 20.02.2020 18:43

Азербайджанские предприниматели получили новые экспортные заказы

Азербайджанские компании в рамках продовольственной выставки «Prodexpo 2020» в Москве заключили договора на экспорт своей продукции, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Согласно информации, производитель хурмы в Азербайджане «Balxurma» заключил договор на экспорт продукции в Таиланд.

Кроме того, Гейгельский винный завод достиг договоренности на поставки своей продукции в Литву, «Tac-Gulustan» - об экспорте минеральной воды и лимонадной продукции в Японию, «Az-Granata» подписала дистрибьюторское соглашение с российской компанией по производству алкогольных напитков.

Кроме этого, азербайджанские компании «Karaca» и «Azerstar» на выставке получили премию «Лучшее предприятие», компания «Caspian coast» - одну серебряную и одну бронзовую медали.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ЭКСПОРТ, СОГЛАШЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]