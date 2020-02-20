Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8358 RUR   0.0267 GBR   2.1951 TRY   0.2794

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.29 1.24 Brent 59.12 1.37

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.02.2020 18:44

Четверо сирийских военных ранены после огня со стороны турецких войск - Центр по примирению

Четверо сирийских военных получили ранения после обстрела со стороны турецких позиций, сообщили в четверг российские военные.

"4 сирийских военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Там отметили, что военные пострадали после "артиллерийского огня со стороны турецких позиций"

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ТУРЦИЯ, ОБСТРЕЛ, ПОСТРАДАВШИЕ


Похожие новости


Лавров отрицает выдвижение новых требований к Турции по Идлибу на переговорах в Москве Армия Турции за сутки нейтрализовали свыше 50 сирийских военных - Минобороны Встреча Путина с Эрдоганом пока не планируется, но не исключается при необходимости - Песков Эрдоган и Путин могут обсудить Идлиб в случае необходимости - Чавушоглу Глава МИД Турции считает плодотворным сотрудничество с Россией в Сирии Турция перебросила военную технику на границу с Сирией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]