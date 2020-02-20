Четверо сирийских военных ранены после огня со стороны турецких войск - Центр по примирению

Четверо сирийских военных получили ранения после обстрела со стороны турецких позиций, сообщили в четверг российские военные.

"4 сирийских военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Там отметили, что военные пострадали после "артиллерийского огня со стороны турецких позиций"