Турция попросила у США ЗРК Patriot «для сдерживания» России и Сирии в Идлибе

Турция обратилась с США с просьбой развернуть две батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на юге страны, чтобы сдерживать действия России и Дамаска в сирийской провинции Идлиб, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Анкары.

"Турция запросила у США развертывание двух батарей ЗРК Patriot на своей южной границе, чтобы обеспечить свободу действий для возмездия - в случае любых будущих атак сирийских войск, поддерживаемых Россией с воздуха, сообщил высокопоставленное официальное лицо Турции в Анкаре", - пишет Bloomberg.