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Дальнее зарубежье 20.02.2020 18:45

Турция попросила у США ЗРК Patriot «для сдерживания» России и Сирии в Идлибе

Турция обратилась с США с просьбой развернуть две батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на юге страны, чтобы сдерживать действия России и Дамаска в сирийской провинции Идлиб, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Анкары.

"Турция запросила у США развертывание двух батарей ЗРК Patriot на своей южной границе, чтобы обеспечить свободу действий для возмездия - в случае любых будущих атак сирийских войск, поддерживаемых Россией с воздуха, сообщил высокопоставленное официальное лицо Турции в Анкаре", - пишет Bloomberg.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ЗРК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]