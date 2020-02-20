Минобороны Турции сообщает о гибели двух военных в результате авиаударов в Идлибе

Министерство обороны Турции объявило о гибели двух своих военнослужащих, попавших под авиаудар в сирийской провинции Идлиб, сообщают в четверг турецкие СМИ.
Кроме того, еще пять турецких военных получили ранения.
В министерстве не уточняют, авиация какой страны нанесла этот удар.
Руководство Армении не извлекло урока из мюнхенских дебатов: Эстафету лжи у Пашиняна принял Саркисян - политолог Фуад Ахундов
Азербайджан выделяет Австралии $50 тыс. для ликвидации последствий лесных пожаров
Президент Алиев пригласил премьера Италии посетить с визитом Азербайджан
SOCAR и Snam будут сотрудничать в области трансформации энергии
Украина в 2019г закупила ядерное топливо почти на $400 млн
Азербайджанские предприниматели получили новые экспортные заказы
Все девять жертв стрельбы в Ханау бывшие мигранты - генпрокурор ФРГ
Число скачиваний мобильных приложений в Китае подскочило после вспышки коронавируса
Президенту ПСЖ аль-Хелаифи и экс-генсеку ФИФА Вальке предъявили обвинения в рамках дела о взяточничестве
Президент Алиев уволил главу ИВ Нефтчалы
В аэропорту Нахчывана завершили строительство второй ВПП
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку состоялся семинар о роли библиотек в воспитании школьников
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре
Премьер Финляндии посетит Эстонию