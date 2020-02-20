Минобороны Турции сообщает о гибели двух военных в результате авиаударов в Идлибе

Министерство обороны Турции объявило о гибели двух своих военнослужащих, попавших под авиаудар в сирийской провинции Идлиб, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Кроме того, еще пять турецких военных получили ранения.

В министерстве не уточняют, авиация какой страны нанесла этот удар.