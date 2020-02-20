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Дальнее зарубежье 20.02.2020 18:47

Минобороны Турции сообщает о гибели двух военных в результате авиаударов в Идлибе

Министерство обороны Турции объявило о гибели двух своих военнослужащих, попавших под авиаудар в сирийской провинции Идлиб, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Кроме того, еще пять турецких военных получили ранения.

В министерстве не уточняют, авиация какой страны нанесла этот удар.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ИДЛИБ, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]