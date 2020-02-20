SOCAR и Snam будут сотрудничать в области трансформации энергии

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) и итальянская «Snam» подписали соглашение о сотрудничестве в области трансформации энергии.

Соглашение подписано в четверг в Риме в рамках визита президента Азербайджана Ильхама Алиев в Италию, сообщает SOCAR.

Соглашение предусматривает сотрудничество по следующим направлениям:

- изучение и развитие использования биогаза и биометана, а также анализ возможности создания аэнаробного перерабатывающего предприятия. SOCAR и Snam проведут оценку возможности совместных инвестиций в создание такого предприятия.

- развитие сеть топливно-распределительных пунктов, а также поддержка работы транспорта, работающего на CNG и LNG. К этому проекту может быть привлечена компания Cubogas («дочка» Snam). Кроме этого, возможно сотрудничество с автопроизводителями и модификация автомобилей.

- изучение возможностей производства водорода и развитие соответствующей инфраструктуры.

По мнению гендиректора Snam Марко Алвера, развитие биометана и водорода может создать новые возможности для транспортировки возобновляемого газа по Южному газовому коридору и газопроводу TAP.

А.Азизов