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ТЭК 20.02.2020 19:05

SOCAR и Snam будут сотрудничать в области трансформации энергии

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) и итальянская «Snam» подписали соглашение о сотрудничестве в области трансформации энергии.

Соглашение подписано в четверг в Риме в рамках визита президента Азербайджана Ильхама Алиев в Италию, сообщает SOCAR.

Соглашение предусматривает сотрудничество по следующим направлениям:

- изучение и развитие использования биогаза и биометана, а также анализ возможности создания аэнаробного перерабатывающего предприятия. SOCAR и Snam проведут оценку возможности совместных инвестиций в создание такого предприятия.

- развитие сеть топливно-распределительных пунктов, а также поддержка работы транспорта, работающего на CNG и LNG. К этому проекту может быть привлечена компания Cubogas («дочка» Snam). Кроме этого, возможно сотрудничество с автопроизводителями и модификация автомобилей.

- изучение возможностей производства водорода и развитие соответствующей инфраструктуры.

По мнению гендиректора Snam Марко Алвера, развитие биометана и водорода может создать новые возможности для транспортировки возобновляемого газа по Южному газовому коридору и газопроводу TAP.

А.Азизов

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Тэги: SOCAR, SNAM, СОГЛАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]