Азербайджан и Италия подписали меморандум намерений о сотрудничестве в сфере энергетики

Азербайджан и Италия подписали 17 документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества в различных областях.

Документы подписаны по итогам переговоров в Риме президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя совета министров Италии Джузеппе Конте, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.

В частности, Алиев и Конте подписали «Совместную декларацию об укреплении многопланового стратегического партнерства».

Кроме этого, Минэнерго Азербайджана и Министерство экономического развития Италии подписали меморандум намерений о сотрудничестве в сфере энергетики.

Между сторонами также были подписаны: Меморандум намерений в сфере культуры; Меморандум намерений о сотрудничестве в сфере туризма; Меморандум о сотрудничестве между МИДами Азербайджана и Италии; Меморандум намерений о сотрудничестве в области растительного карантина; Меморандум намерений между Олимпийскими комитетами двух стран; Меморандум намерений между университетом ADA и Университетом ЛУИСС.

Помимо этого, министерство обороны Азербайджана заключило с итальянской «Leonardo S.p.A» соглашение о закупке систем интеграции для самолетов "M-346"; ОАО «Azerkosmos» и Аэрокосмическое агентство Италии – меморандум намерений о деятельности в сфере мирного освоения космоса; Меморандум намерений между Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) и Итальянским торговым агентством (ICE); соглашение о сотрудничестве между SOCAR и Snam; соглашение о партнерстве между Azpromo и итальянской «Simest», Меморандум намерений между Минэнерго Азербайджана и компанией «Ansaldo Energia»; меморандум намерений между ОАО «Азерэнержи» и компанией «Ansaldo Energia»; договор о купле-продаже дрезин и оборудования между ЗАО «Азербайджанские желдороги» и компанией «I.M.A. Project Financing S.R.L.».

А.Азизов