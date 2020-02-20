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Дальнее зарубежье 20.02.2020 19:33

В Идлибе уничтожено 50 сирийских солдат, 5 танков - Минобороны Турции

В ходе операции в сирийской провинции Идлиб в четверг уничтожено 50 военнослужащих армии Сирии, пять танков, два БТР и гаубица, сообщило Минобороны Турции.

Ранее оборонное ведомство также сообщило, что в результате авиаударов двое турецких военнослужащих погибли, пятеро получили ранения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ИДЛИБ, ОПЕРАЦИЯ, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]