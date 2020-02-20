В Идлибе уничтожено 50 сирийских солдат, 5 танков - Минобороны Турции

В ходе операции в сирийской провинции Идлиб в четверг уничтожено 50 военнослужащих армии Сирии, пять танков, два БТР и гаубица, сообщило Минобороны Турции.

Ранее оборонное ведомство также сообщило, что в результате авиаударов двое турецких военнослужащих погибли, пятеро получили ранения.