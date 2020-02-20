В Идлибе уничтожено 50 сирийских солдат, 5 танков - Минобороны Турции

В ходе операции в сирийской провинции Идлиб в четверг уничтожено 50 военнослужащих армии Сирии, пять танков, два БТР и гаубица, сообщило Минобороны Турции.
Ранее оборонное ведомство также сообщило, что в результате авиаударов двое турецких военнослужащих погибли, пятеро получили ранения.
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