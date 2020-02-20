Возможности для введения санкций против Ирана далеко не исчерпаны - спецпредставитель Госдепа

У США еще есть много вариантов для введения дополнительных санкций против Ирана, заявил в четверг спецпредставитель госдепа США по Ирану Брайан Хук.
"Всегда существует много целей", - заявил Хук, отвечая на вопрос журналиста о том, много ли еще санкций на практике можно ввести против Тегерана.
"Иран очень динамичен в уклонении от санкций. Они очень хороши в создании подставных компаний, и мы всегда за этим следим", - добавил спецпредставитель.
Ранее в четверг администрация США добавила в санкционные списки пять членов иранского Совета стражей конституции, заявив, что из-за действий этих лиц ряд кандидатов не был допущен к парламентским выборам в Иране.
Согласно пресс-релизу подразделения Минфина США, отвечающего за правоприменение в области санкций (OFAC), санкционные списки пополнили Ахмад Джаннати, Аббас Али Кадходаи, Сиамак Рахпейк, Могхадам Садеги и Мухаммед Язди.
Ранее США ввели санкции в отношении Организации по атомной энергии Ирана и ее руководителя Али Акбара Салехи. При этом США продлили на 60 дней исключения из санкционного режима. Они, в частности, касаются проектов с иностранным участием, в том числе - российским, на таких объектах как Арак, Фордо, Бушер.
Отмечается, что решение о продлении режима исключения из санкций принято на фоне разногласий между госсекретарем США Майком Помпео, который выступает за прекращение такой практики, и главой Минфина США Стивеном Мнучином, который поддерживает продление режима исключения из санкций.
США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц этой страны.
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