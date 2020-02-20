США ввели санкции против пяти членов Совета стражей конституции Иран за недопуск кандидатов на парламентские выборы

Администрация США добавила в санкционные списки пять членов иранского Совета стражей конституции, заявив, что из-за действий этих лиц ряд кандидатов не был допущен к парламентским выборам в Иране.
Согласно пресс-релизу подразделения Минфина США, отвечающего за правоприменение в области санкций (OFAC), санкционные списки пополнили Ахмад Джаннати, Аббас Али Кадходаи, Сиамак Рахпейк, Могхадам Садеги и Мухаммед Язди.
"Администрация (президента США Дональда) Трампа не потерпит манипуляций на выборах, которые бы шли на пользу враждебной повестке дня (иранского - ИФ) режима. Действия этих высокопоставленных лиц режима продемонстрировали их вину в том, что они мешают народу Ирана свободно выбирать своих лидеров", - говорится в соответствующем заявлении главы Минфина США Стивена Мнучина.
Совет стражей конституции Ирана - надпарламентский орган власти из 12 человек, в компетенцию которого, в том числе, входит утверждение кандидатов на ключевые посты в стране. В частности, Совет утверждает кандидатуры депутатов на выборах в иранский парламент - меджлис (Исламский консультативный совет).
В этот раз Совет отклонил кандидатуры свыше 7 тыс. из 14 тыс. человек, подавших заявки на участие в выборах.
Выборы в междлис Ирана пройдут 21 февраля.
Азербайджан и Италия подписали меморандум намерений о сотрудничестве в сфере энергетики
Руководство Армении не извлекло урока из мюнхенских дебатов: Эстафету лжи у Пашиняна принял Саркисян - политолог Фуад Ахундов
Азербайджан выделяет Австралии $50 тыс. для ликвидации последствий лесных пожаров
SOCAR и Snam изучат возможности производства биогаза и его прокачки в Европу
Украина в 2019г закупила ядерное топливо почти на $400 млн
Азербайджанские предприниматели получили новые экспортные заказы
Президент Швейцарии пригласила на свой день рождения швейцарцев, которые родились с ней в один день
В Израиле готовы закрыть отели и туробъекты в случае эскалации эпидемии коронавируса
Все девять жертв стрельбы в Ханау бывшие мигранты - генпрокурор ФРГ
Президент Алиев уволил главу ИВ Нефтчалы
В аэропорту Нахчывана завершили строительство второй ВПП
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку состоялся семинар о роли библиотек в воспитании школьников
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре
Премьер Финляндии посетит Эстонию