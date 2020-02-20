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Регион 20.02.2020 21:53

США ввели санкции против пяти членов Совета стражей конституции Иран за недопуск кандидатов на парламентские выборы

Администрация США добавила в санкционные списки пять членов иранского Совета стражей конституции, заявив, что из-за действий этих лиц ряд кандидатов не был допущен к парламентским выборам в Иране.

Согласно пресс-релизу подразделения Минфина США, отвечающего за правоприменение в области санкций (OFAC), санкционные списки пополнили Ахмад Джаннати, Аббас Али Кадходаи, Сиамак Рахпейк, Могхадам Садеги и Мухаммед Язди.

"Администрация (президента США Дональда) Трампа не потерпит манипуляций на выборах, которые бы шли на пользу враждебной повестке дня (иранского - ИФ) режима. Действия этих высокопоставленных лиц режима продемонстрировали их вину в том, что они мешают народу Ирана свободно выбирать своих лидеров", - говорится в соответствующем заявлении главы Минфина США Стивена Мнучина.

Совет стражей конституции Ирана - надпарламентский орган власти из 12 человек, в компетенцию которого, в том числе, входит утверждение кандидатов на ключевые посты в стране. В частности, Совет утверждает кандидатуры депутатов на выборах в иранский парламент - меджлис (Исламский консультативный совет).

В этот раз Совет отклонил кандидатуры свыше 7 тыс. из 14 тыс. человек, подавших заявки на участие в выборах.

Выборы в междлис Ирана пройдут 21 февраля.

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Тэги: США, ИРАН, ВЫБОРЫ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]