США ввели санкции против пяти членов Совета стражей конституции Иран за недопуск кандидатов на парламентские выборы

Администрация США добавила в санкционные списки пять членов иранского Совета стражей конституции, заявив, что из-за действий этих лиц ряд кандидатов не был допущен к парламентским выборам в Иране.

Согласно пресс-релизу подразделения Минфина США, отвечающего за правоприменение в области санкций (OFAC), санкционные списки пополнили Ахмад Джаннати, Аббас Али Кадходаи, Сиамак Рахпейк, Могхадам Садеги и Мухаммед Язди.

"Администрация (президента США Дональда) Трампа не потерпит манипуляций на выборах, которые бы шли на пользу враждебной повестке дня (иранского - ИФ) режима. Действия этих высокопоставленных лиц режима продемонстрировали их вину в том, что они мешают народу Ирана свободно выбирать своих лидеров", - говорится в соответствующем заявлении главы Минфина США Стивена Мнучина.

Совет стражей конституции Ирана - надпарламентский орган власти из 12 человек, в компетенцию которого, в том числе, входит утверждение кандидатов на ключевые посты в стране. В частности, Совет утверждает кандидатуры депутатов на выборах в иранский парламент - меджлис (Исламский консультативный совет).

В этот раз Совет отклонил кандидатуры свыше 7 тыс. из 14 тыс. человек, подавших заявки на участие в выборах.

Выборы в междлис Ирана пройдут 21 февраля.