Переговоры Турции и РФ по Идлибу продолжатся в ближайшие дни - Акар

Турция и Россия продолжают изыскивать пути для урегулирования ситуации в сирийской провинции Идлиб и намерены продолжать переговоры, сообщил в четверг в эфире турецкого телеканала CNNTurk глава минобороны Турции Хулуси Акар.
"Переговоры с Россией по Идлибу не застопорились, они продолжатся в ближайшие дни", - сказал он, подчеркнув, что "Турция не намерена пересматривать сочинское соглашение по Идлибу".
Министр отметил, что целями турецкой армии в Идлибе являются сирийские силы, но не Россия. По его словам, "о противостоянии с Россией не может быть и речи".
В то же время он добавил, что России не следует вмешиваться в действия Турции в Идлибе.
В последнее время между Москвой и Анкарой есть разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка.
Турция обвиняет сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации.
Российские военные заявляли, что армия Сирии отвечала на атаки боевиков.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 февраля потребовал от Дамаска в ближайшие дни отвести войска на позиции, предшествовавшие наступлению позиции в Идлибе, пригрозив в противном случае начать полномасштабные военные действия на севере Сирии.
Эрдоган также сообщил, что переговоры РФ и Турции по ситуации в Идлибе пока не принесли ощутимых результатов и будут продолжены.
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