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Дальнее зарубежье 20.02.2020 22:19

Переговоры Турции и РФ по Идлибу продолжатся в ближайшие дни - Акар

Турция и Россия продолжают изыскивать пути для урегулирования ситуации в сирийской провинции Идлиб и намерены продолжать переговоры, сообщил в четверг в эфире турецкого телеканала CNNTurk глава минобороны Турции Хулуси Акар.

"Переговоры с Россией по Идлибу не застопорились, они продолжатся в ближайшие дни", - сказал он, подчеркнув, что "Турция не намерена пересматривать сочинское соглашение по Идлибу".

Министр отметил, что целями турецкой армии в Идлибе являются сирийские силы, но не Россия. По его словам, "о противостоянии с Россией не может быть и речи".

В то же время он добавил, что России не следует вмешиваться в действия Турции в Идлибе.

В последнее время между Москвой и Анкарой есть разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка.

Турция обвиняет сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации.

Российские военные заявляли, что армия Сирии отвечала на атаки боевиков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 февраля потребовал от Дамаска в ближайшие дни отвести войска на позиции, предшествовавшие наступлению позиции в Идлибе, пригрозив в противном случае начать полномасштабные военные действия на севере Сирии.

Эрдоган также сообщил, что переговоры РФ и Турции по ситуации в Идлибе пока не принесли ощутимых результатов и будут продолжены.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ИДЛИБ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]