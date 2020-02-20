США могли бы предоставить комплексы Patriot для поддержки Турции в Идлибе - турецкий министр обороны

Глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар считает, что Вашингтон мог бы обеспечить Анкару зенитными ракетными комплексами Patriot в качестве меры поддержки турецких действий в сирийской провинции Идлиб.
"США могли бы поставить ЗРК Patriot", - сказал он в четверг в эфире турецкого телеканала CNNTurk, в то же время отметив, что Турция продолжит ставить на боевое дежурство российские комплексы С-400.
Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Анкары сообщило, что Турция обратилась с США с просьбой развернуть две батареи ЗРК Patriot на юге страны, чтобы сдерживать действия России и Дамаска в сирийской провинции Идлиб.
"Турция запросила у США развертывание двух батарей ЗРК Patriot на своей южной границе, чтобы обеспечить свободу действий для возмездия - в случае любых будущих атак сирийских войск, поддерживаемых Россией с воздуха, сообщило высокопоставленное официальное лицо Турции в Анкаре", - пишет Bloomberg.
Источник пояснил, что в случае размещения в турецкой провинции Хатай установок Patriot Анкара могла бы использовать истребители F-16 против сирийских правительственных сил в Идлибе.
Представитель Анкары уточнил, что идея с ЗРК Patriot была озвучена еще на прошлой неделе спецпредставителю США по Сирии Джеймсу Джеффри во время его визита в Турцию.
При этом источник подчеркнул, что запрос на развертывание Patriot с точки зрения Анкары не предполагает каких-либо ответных уступок с ее стороны.
Однако, указывает Bloomberg, в посольстве США в Турции отказались комментировать эту информацию.
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