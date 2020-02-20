Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8358 RUR   0.0267 GBR   2.1951 TRY   0.2794

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.29 1.24 Brent 59.12 1.37

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 20.02.2020 22:52

Президент Швейцарии пригласила на свой день рождения швейцарцев, которые родились с ней в один день

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга пригласила на свой день рождения всех граждан страны, кто родился с ней в один день, сообщает в четверг швейцарская редакция издания The Local.

"Я была бы рада, чтобы вы зарегистрировались на мой день рождения", - написала Соммаруга в Twitter.

14 мая президенту Швейцарии исполнится 60 лет. В 1960 году в Швейцарии родилось 94372 ребенка, то есть из среднего расчета на день около 260 человек, примерно столько и может попасть на юбилей.

Потенциальным участникам торжества нужно зарегистрироваться на сайте президента и предоставить копию своего паспорта.

Пока Соммаруга не разглашает детали праздника. Известно лишь, что торжество пройдет где-то "недалеко от Берна".

Симонетта Соммаруга вступила в должность президента Швейцарской Конфедерации 1 января 2020 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЮБИЛЕЙ, ПРИГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


В Азербайджане отметят юбилеи Ази Асланова и Лейлы Бадирбейли Президент Алиев участвует в мероприятии в честь 100-летия БГУ Путин поздравил своего бывшего руководителя с 90-летним юбилеем и с наступающим Днем Победы Президент Азербайджана распорядился о проведении 90-летнего юбилея Мстислава Ростроповича В Азербайджане отметят 100-летний юбилей одного из основателей советской космической программы Керима Керимова Лидеры стран СНГ поздравляют президента Алиева с 55-летним юбилеем

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]