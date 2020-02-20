Президент Швейцарии пригласила на свой день рождения швейцарцев, которые родились с ней в один день

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга пригласила на свой день рождения всех граждан страны, кто родился с ней в один день, сообщает в четверг швейцарская редакция издания The Local.
"Я была бы рада, чтобы вы зарегистрировались на мой день рождения", - написала Соммаруга в Twitter.
14 мая президенту Швейцарии исполнится 60 лет. В 1960 году в Швейцарии родилось 94372 ребенка, то есть из среднего расчета на день около 260 человек, примерно столько и может попасть на юбилей.
Потенциальным участникам торжества нужно зарегистрироваться на сайте президента и предоставить копию своего паспорта.
Пока Соммаруга не разглашает детали праздника. Известно лишь, что торжество пройдет где-то "недалеко от Берна".
Симонетта Соммаруга вступила в должность президента Швейцарской Конфедерации 1 января 2020 года.
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