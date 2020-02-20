Азербайджан в сфере энергетики заключил контракты с компаниями из Италии на $10 млрд - Алиев

Общая стоимость контрактов, заключенных между Азербайджаном и компаниями из Италии для реализации проектов в сфере энергетики, составляет около $10 млрд, заявил президент Ильхам Алиев.

«В секторе энергетики Азербайджана и за пределами нашей страны с компаниями из Италии до сих пор заключены договора на сумму около $10 млрд. В неэнергетической сфере стоимость подписанных договоров оценивается приблизительно в $700 млн», - сказал Алиев в четверг в Риме на встрече с представителями ведущих итальянских компаний.

Президент подчеркнул, что в настоящее время товарооборот между Азербайджаном и Италией является несбалансированным. «Это связано с тем, что мы в основном экспортируем в Италию нефть. Поэтому мы заинтересованы в диверсификации нашего экспорта и для увеличения экспорта в Италию мы должны предпринять дополнительные меры», - сказал Алиев.

По его словам, для Азербайджана одним из приоритетов является технологическая модернизация. «Я надеюсь, что после моего визита мы сможем говорить о большем числе проектов», - отметил он.

Президент подчеркнул, что в четверг Минобороны Азербайджана и итальянская "Leonardo S.p.A" подписали соглашение (о закупке систем интеграции для самолетов "M-346" – ИФ). «Это будет самый крупный проект, реализуемый компанией Leonardo, это очень обнадеживающий проект, так как мы на стадии обновления оборонной инфраструктуры», - отметил он.

Алиев добавил, что внешний долг Азербайджана находится на низком уровне – 17% ВВП. При этом резервы Азербайджана, номинированные в инвалюте, в 6 раз превышают размер внешнего долга.

Президент отметил, что в настоящее время Азербайджан является поставщиком №1 нефти в Италию. «Поэтому мы должны уделять внимание неэнергетическому сектору. Это АПК, тяжелая промышленность, налаживание взаимных связей между малыми и средними предприятиями. Конечно, мы приветствуем инвестиции из Италии и сами готовы вкладывать в итальянскую экономику. На сегодня азербайджанские инвестиции в экономику Италии и сектор недвижимости оцениваются в $1,5 млрд и у нас есть потенциал для их увеличения», - сказал глава государства.

В качестве потенциальных сфер для сотрудничества Алиев отметил космическую область, туризм. «Я уверен, что в последующие годы итальянские компании будут одними из самых активных в Азербайджана. С некоторыми итальянскими компаниями мы уже давно сотрудничаем, с некоторыми планируем начать сотрудничество», - отметил Алиев.

А.Азизов