Начало поставок газа из Азербайджана в Италию приведет к росту взаимного товарооборота на 2 млрд евро в год

Начало поставок азербайджанского газа в Италию с месторождения Шах-Дениз приведет к росту взаимного товарооборота на сумму 2 млрд евро, считает госсекретарь министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манлио ди Стефано.

«В прошлом году взаимный товарооборот между Азербайджаном и Италией составил почти 6 млрд евро. Хочу сказать, что запуск проектов Южный газовый коридор (ЮГК), газопроводов TAP, TANAP, даст серьезный толчок нашим отношениям. Это станет возможным за счет газа с месторождения Шах-Дениз. Это принесет нам дополнительно 2 млрд евро, эта цифра впервые озвучивается, во взаимный товарооборот (в год – ИФ)», - сказал ди Стефано в четверг в Риме на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с представителями крупнейших итальянских компаний.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. Стоимость проекта оценивается в $38 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в IV-ом квартале 2020 года и составят 10 млрд кубометров в год. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа предназначено для поставок в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

А.Азизов