Италия предлагает Азербайджану осуществлять «бумерангные инвестиции»

Экспорт из Италии в Азербайджан в 2019 году составил менее 500 млн евро, необходимо осуществлять «бумерангные инвестиции», считает президент итальянского финансово-банковского объединения «Cassa Depositi Prestiti SpA» (CDP) Джованни Горно Темпини.

«Италия является внешнеторговым партнером №1 Азербайджана. Азербайджан является одним из трех основных поставщиков энергоресурсов в Италию и реализация проекта строительства Транс-Адриатического газопровода (TAP) поднимет наше сотрудничество на новый уровень. Наш взаимный товарооборот в 2019 году составил почти 6 млрд евро», - сказал Темпини в четверг в Риме на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с представителями крупнейших итальянских компаний.

По его словам, при этом в структуре взаимного товарооборота имеется большой дисбаланс. «Наш экспорт в Азербайджан составляет менее 500 млн евро. Наша задача – устранить этот дисбаланс и перейти к бумерангным инвестициям», - отметил он.

Темпини подчеркнул, что Азербайджан в рамках диверсификации экономики основное внимание уделяет развитию АПК, транспорта, не наносящего вред окружающей среде и модернизации сектора энергетики. «Итальянские компании готовы внести вклад в достижении этой задачи. Кроме этого, CDP, как суверенный инвестиционный фонд, предлагает много совместных инвестиционных возможностей для компаний, которым интересен Азербайджан», - добавил глава Cassa Depositi Prestiti SpA.

А.Азизов