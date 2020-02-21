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Бизнес и законодательство 21.02.2020 00:13

Италия предлагает Азербайджану осуществлять «бумерангные инвестиции»

Экспорт из Италии в Азербайджан в 2019 году составил менее 500 млн евро, необходимо осуществлять «бумерангные инвестиции», считает президент итальянского финансово-банковского объединения «Cassa Depositi Prestiti SpA» (CDP) Джованни Горно Темпини.

«Италия является внешнеторговым партнером №1 Азербайджана. Азербайджан является одним из трех основных поставщиков энергоресурсов в Италию и реализация проекта строительства Транс-Адриатического газопровода (TAP) поднимет наше сотрудничество на новый уровень. Наш взаимный товарооборот в 2019 году составил почти 6 млрд евро», - сказал Темпини в четверг в Риме на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с представителями крупнейших итальянских компаний.

По его словам, при этом в структуре взаимного товарооборота имеется большой дисбаланс. «Наш экспорт в Азербайджан составляет менее 500 млн евро. Наша задача – устранить этот дисбаланс и перейти к бумерангным инвестициям», - отметил он.

Темпини подчеркнул, что Азербайджан в рамках диверсификации экономики основное внимание уделяет развитию АПК, транспорта, не наносящего вред окружающей среде и модернизации сектора энергетики. «Итальянские компании готовы внести вклад в достижении этой задачи. Кроме этого, CDP, как суверенный инвестиционный фонд, предлагает много совместных инвестиционных возможностей для компаний, которым интересен Азербайджан», - добавил глава Cassa Depositi Prestiti SpA.

А.Азизов

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Тэги: ИТАЛИЯ, БИЗНЕС, ИНТЕРЕСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]