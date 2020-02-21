Состоялся телефонный разговор Путина с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Меркель о ситуации в Сирии - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Особое внимание уделено вопросам урегулирования сирийского кризиса в контексте резко обострившейся обстановки в Идлибе в результате агрессивных действий экстремистских формирований против сирийских правительственных войск и мирных жителей. Акцентирована важность недопущения негативных гуманитарных последствий для гражданского населения", - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул необходимость принятия эффективных мер по нейтрализации террористической угрозы при соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.

Макрон и Меркель выразили готовность способствовать снижению напряжённости на северо-западе Сирии.

"При обмене мнениями по проблематике ливийского урегулирования лидеры высказались за полное соблюдение перемирия и возобновление политического диалога в русле решений Берлинской конференции по Ливии", - отмечается в сообщении Кремля.

Кроме того Путин выразил Меркель соболезнования в связи с гибелью людей в результате стрельбы в германском городе Ханау.