Состоялся телефонный разговор Путина с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Меркель о ситуации в Сирии - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.
"Особое внимание уделено вопросам урегулирования сирийского кризиса в контексте резко обострившейся обстановки в Идлибе в результате агрессивных действий экстремистских формирований против сирийских правительственных войск и мирных жителей. Акцентирована важность недопущения негативных гуманитарных последствий для гражданского населения", - говорится в сообщении.
Путин подчеркнул необходимость принятия эффективных мер по нейтрализации террористической угрозы при соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.
Макрон и Меркель выразили готовность способствовать снижению напряжённости на северо-западе Сирии.
"При обмене мнениями по проблематике ливийского урегулирования лидеры высказались за полное соблюдение перемирия и возобновление политического диалога в русле решений Берлинской конференции по Ливии", - отмечается в сообщении Кремля.
Кроме того Путин выразил Меркель соболезнования в связи с гибелью людей в результате стрельбы в германском городе Ханау.
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