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Состоялся телефонный разговор Путина с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Меркель о ситуации в Сирии - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Особое внимание уделено вопросам урегулирования сирийского кризиса в контексте резко обострившейся обстановки в Идлибе в результате агрессивных действий экстремистских формирований против сирийских правительственных войск и мирных жителей. Акцентирована важность недопущения негативных гуманитарных последствий для гражданского населения", - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул необходимость принятия эффективных мер по нейтрализации террористической угрозы при соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.

Макрон и Меркель выразили готовность способствовать снижению напряжённости на северо-западе Сирии.

"При обмене мнениями по проблематике ливийского урегулирования лидеры высказались за полное соблюдение перемирия и возобновление политического диалога в русле решений Берлинской конференции по Ливии", - отмечается в сообщении Кремля.

Кроме того Путин выразил Меркель соболезнования в связи с гибелью людей в результате стрельбы в германском городе Ханау.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, СИРИЯ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]