Меркель и Макрон заявили о готовности провести встречу с Путиным и Эрдоганом по ситуации в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и заявили ему, что готовы провести с ним и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом встречу по ситуации в Сирии, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Они выразили готовность встретиться с президентом Путиным и турецким президентом Эрдоганом, чтобы добиться политического решения кризиса", - сказал Зайберт.

Речь идет о гуманитарной ситуации в провинции Идлиб.