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Дальнее зарубежье 21.02.2020 09:18

Меркель и Макрон заявили о готовности провести встречу с Путиным и Эрдоганом по ситуации в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и заявили ему, что готовы провести с ним и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом встречу по ситуации в Сирии, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Они выразили готовность встретиться с президентом Путиным и турецким президентом Эрдоганом, чтобы добиться политического решения кризиса", - сказал Зайберт.

Речь идет о гуманитарной ситуации в провинции Идлиб.

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Тэги: ФРГ, ФРАНЦИЯ, СИРИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]