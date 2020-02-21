Меркель и Макрон заявили о готовности провести встречу с Путиным и Эрдоганом по ситуации в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и заявили ему, что готовы провести с ним и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом встречу по ситуации в Сирии, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Они выразили готовность встретиться с президентом Путиным и турецким президентом Эрдоганом, чтобы добиться политического решения кризиса", - сказал Зайберт.
Речь идет о гуманитарной ситуации в провинции Идлиб.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Азербайджан и Италия подписали меморандум намерений о сотрудничестве в сфере энергетики
Руководство Армении не извлекло урока из мюнхенских дебатов: Эстафету лжи у Пашиняна принял Саркисян - политолог Фуад Ахундов
FATF может принять в пятницу решение о включении Ирана в черный список - газета
Манат укрепился к евро и рублю
Нефть дешевеет на возобновившихся тревогах о коронавирусе, Brent на уровне $58,89 за баррель
В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 115 новых случаев смерти из-за коронавируса
Президент Швейцарии пригласила на свой день рождения швейцарцев, которые родились с ней в один день
В Израиле готовы закрыть отели и туробъекты в случае эскалации эпидемии коронавируса
Президент Алиев уволил главу ИВ Нефтчалы
В аэропорту Нахчывана завершили строительство второй ВПП
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку завершилась выставка, посвященная жизни и творчеству художника Николая Рериха
В Баку прошел открытый урок, посвященный путешественнику и писателю Афанасию Никитину
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре
Премьер Финляндии посетит Эстонию