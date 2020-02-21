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Законодателей США проинформировали о том, что Россия якобы пытается помочь Трампу победить на выборах 2020 года

Представители американской разведки предупредили законодателей США, что Россия вмешивается в президентские выборы 2020 года в попытке переизбрать президента Дональда Трампа, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников издания, на прошлой неделе высокопоставленный сотрудник службы безопасности на выборах Шелби Пирсон провел брифинг для законодателей, предупредив их, что разведывательное сообщество считает, что Россия уже предпринимает шаги по вмешательству в выборы 2020 года с целью помочь президенту Трампу выиграть.

Как отмечает издание, после этого президент США отчитал уходящего с поста исполняющего обязанности директора Национальной разведки Джозефа Магуайра за то, что тот позволил брифингу состояться.

Трамп был обеспокоен тем, что присутствующие на брифинге демократы будут использовать эту информацию против него, добавили источники издания.

После этого, в среду, президент США заявил, что назначает Ричарда Гренелла - нынешнего посла США в Германии исполняющим обязанности директора Нацразведки США.

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Тэги: США, РОССИЯ, ВЫБОРЫ, РАЗВЕДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]