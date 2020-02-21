В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 115 новых случаев смерти из-за коронавируса

В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 115 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и 411 новых заболевших, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 99 человек, заразились 319.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате распространения коронавируса заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (20:00 четверга) 62,442 тыс. (в Ухане - 45,346 тыс.), скончался 2,144 тыс. (в Ухане - 1,684 тыс.)

Из медучреждений после выздоровления в провинции выписаны 11,8 тыс. человек, более 42 тыс. пока остаются в больницах, из них более 2 тыс. человек в критическом состоянии.