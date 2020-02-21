В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 115 новых случаев смерти из-за коронавируса

В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 115 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и 411 новых заболевших, сообщили местные медицинские власти.
В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 99 человек, заразились 319.
Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате распространения коронавируса заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (20:00 четверга) 62,442 тыс. (в Ухане - 45,346 тыс.), скончался 2,144 тыс. (в Ухане - 1,684 тыс.)
Из медучреждений после выздоровления в провинции выписаны 11,8 тыс. человек, более 42 тыс. пока остаются в больницах, из них более 2 тыс. человек в критическом состоянии.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Азербайджан и Италия подписали меморандум намерений о сотрудничестве в сфере энергетики
Руководство Армении не извлекло урока из мюнхенских дебатов: Эстафету лжи у Пашиняна принял Саркисян - политолог Фуад Ахундов
SOCAR увеличила в 2019г налоговые платежи в госбюджет Азербайджана на 1%
FATF может принять в пятницу решение о включении Ирана в черный список - газета
Президент Алиев уволил главу ИВ Нефтчалы
В аэропорту Нахчывана завершили строительство второй ВПП
Канада осуждает Россию за якобы проведенную кибератаку против Грузии
Саммит ЕС осудил военные действия сирийского режима и его союзников в Идлибе
Законодателей США проинформировали о том, что Россия якобы пытается помочь Трампу победить на выборах 2020 года
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку завершилась выставка, посвященная жизни и творчеству художника Николая Рериха
В Баку прошел открытый урок, посвященный путешественнику и писателю Афанасию Никитину
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре
Премьер Финляндии посетит Эстонию