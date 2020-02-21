Саммит ЕС осудил военные действия сирийского режима и его союзников в Идлибе

Европейский совет, заседавший в Брюсселе, обнародовал в ночь на пятницу заявление, в котором призвал прекратить военное наступление Дамаска в Идлибе.
"Новое военное наступление в Идлибе сирийского режима и его сторонников, вызывающее огромные человеческие страдания, недопустимо. ЕС призывает всех участников немедленно прекратить военные действия", - говорится в документе.
В нем содержится призыв ко всем сторонам конфликта "в полной мере соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и международному праву в области прав человека и обеспечить беспрепятственный и прямой гуманитарный доступ ко всем нуждающимся".
"ЕС вновь самым решительным образом повторяет свои призывы ко всем сторонам установить надежное прекращение огня, гарантировать защиту гражданских лиц и полностью выполнить свои обязательства в соответствии с Сочинским меморандумом от 17 сентября 2018 года", - отмечается в заявлении глав государств и правительств стран ЕС.
Евросоюз подтвердил свою поддержку политическому решению конфликта в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН и Женевским коммюнике.
"Привлечение к ответственности за нарушения международного гуманитарного права и прав человека имеет первостепенное значение. По этой причине ЕС повторяет свой призыв передать ситуацию в Сирии в Международный уголовный суд", - подчеркивается в документе.
Участники саммита заверили в приверженности Евросоюза усилению его гуманитарной помощи наиболее уязвимому гражданскому населению в Идлибе.
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