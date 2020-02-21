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Дальнее зарубежье 21.02.2020 09:17

Трамп рассматривает кандидатуру конгрессмена Коллинза на пост директора Нацразведки США

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает кандидатуру члена Палаты представителей Конгресса США Дага Коллинза в качестве исполняющего обязанности директора Национальной разведки.

"Президент (...) позволил нам записать, что он рассматривает Дага Коллинза среди кандидатов на постоянную замену директора Национальной разведки", - говорится в сообщении президентского пула.

Президент США Трамп в четверг официально выдвинул на должность исполняющего обязанности директора Национальной разведки кандидатуру американского посла в Германии Ричарда Гренелла.

В сообщении Белого дома отмечается, что "у него есть многолетний опыт работы на разных должностях с разведсообществом". "Как глава (американского) разведсообщества он привержен неполитизированному, внепартийному подходу, от чего зависит наша безопасность", - отмечается в документе.

В случае утверждения в сенате США Гренелл сменит на этом посту Джозефа Магуайра, который исполняет обязанности директора с августа прошлого года.

Наблюдатели считают, что у президента были напряженные отношения с Дэном Коутсом, который ушел с поста директора нацразведки в августе. Он поддержал оценку разведывательного сообщества США, согласно которой Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года с целью способствовать победе Трампа на выборах.

Трамп также не согласен с рядом оценок разведки по важным мировым проблемам, включая иранскую и северокорейскую.

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Тэги: США, НАЦРАЗВЕДКА, ДИРЕКТОР, КОЛЛИНЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]