Трамп рассматривает кандидатуру конгрессмена Коллинза на пост директора Нацразведки США

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает кандидатуру члена Палаты представителей Конгресса США Дага Коллинза в качестве исполняющего обязанности директора Национальной разведки.
"Президент (...) позволил нам записать, что он рассматривает Дага Коллинза среди кандидатов на постоянную замену директора Национальной разведки", - говорится в сообщении президентского пула.
Президент США Трамп в четверг официально выдвинул на должность исполняющего обязанности директора Национальной разведки кандидатуру американского посла в Германии Ричарда Гренелла.
В сообщении Белого дома отмечается, что "у него есть многолетний опыт работы на разных должностях с разведсообществом". "Как глава (американского) разведсообщества он привержен неполитизированному, внепартийному подходу, от чего зависит наша безопасность", - отмечается в документе.
В случае утверждения в сенате США Гренелл сменит на этом посту Джозефа Магуайра, который исполняет обязанности директора с августа прошлого года.
Наблюдатели считают, что у президента были напряженные отношения с Дэном Коутсом, который ушел с поста директора нацразведки в августе. Он поддержал оценку разведывательного сообщества США, согласно которой Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года с целью способствовать победе Трампа на выборах.
Трамп также не согласен с рядом оценок разведки по важным мировым проблемам, включая иранскую и северокорейскую.
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